Ein ereignisreiches Jahr 2021

Unter der Leitung des Vorsitzenden Michael Kasche informierte Rotkreuzleiter Dennis Langeleh über Einsätze und Dienste des vergangenen Jahres. Neben der Unterstützung der Feuerwehr und Rettungsdienste bei der Wetterlage „Tristan“ sowie dem Hochwasser in Lüdenscheid war die Bereitschaft auch bei der mutmaßlichen Bombenentschärfung vor Ort. Nach dem Hochwassereinsatz in Altena wurden gemeinsam mit der Firma Westerfeld Transporte Spenden für die Flutopfer gesammelt und anschließend in die betroffenen Regionen verbracht. Dazu kamen weitere Dienste und Einsätze in der eigenen Gemeinde, im Wesentlichen zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr. So wurden im Jahre 2021 insgesamt 5669 Dienststunden abgeleistet. Mehr als die Hälfte davon erstreckten sich auf die Tätigkeiten in den Corona-Testzentren in Holsen (März bis Juni) sowie ab November im ehemaligen Tintenfass in Schnathorst.

Die Aktiven der DRK-Bereitschaft Hüllhorst. Foto: DRK Hüllhorst

Zum Schluss seiner Ausführungen bedankte sich Dennis Langeleh bei allen Aktiven für den geleisteten Einsatz. Ebenso dankte er den Fördermitgliedern für die Unterstützung sowie der Freiwilligen Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit bei Einsätzen, Ausbildung und Übungen. Die Anzahl der Fördermitglieder beträgt aktuell 203. Wer die umfangreiche Arbeit des DRK – auch durch eine Fördermitgliedschaft unterstützen möchte – findet weitere Informationen im Internet auf der Seite www.drk-huellhorst.de.

Schatzmeisterin Katrin Fiestelmann-Spilker berichtete anschließend über die stabile Finanzlage des Ortsvereins, der sich auch durch einen positiven Wirtschaftsplan 2022 wiederspiegelt.

Dennis Langeleh und Meik Strenisch wurden als Rotkreuzleiter beziehungsweise Stellvertreter bestätigt. Neu im Team ist der Bereitschaftsarzt Stefan Ossadnik-Freger, sein Stellvertreter der bisherige Bereitschaftsarzt Karl-Heinz Stühmeyer.

Im Anschluss ehrte Dennis Langeleh mehrere langjährige Mitglieder der Bereitschaft. Seit fünf Jahren sind Justine Bessel, Joan Dengel und Catharina Langeleh aktiv. Für seine langjährige Unterstützung des Ortsvereins bedankte sich Dennis Langeleh beim Kreisbereitschaftsleiter Hans Kleinemeier mit einem Präsent.