Theatergruppe der Freilichtbühne Kahle Wart probt für „Keine Leiche ohne Lily“ – Premiere am 2. Juli

„Eigentlich hatten wir uns schon auf den Klassiker ,Arsen und Spitzenhäubchen‘ geeinigt, jedoch bekamen wir Probleme mit der Gebietsschutz-Auflage“, berichtete Spielleiterin Elke Aulfes während der ersten offiziellen Leseprobe am vergangenen Freitagabend im Hotel Kahle Wart. Und so möchten die Laiendarsteller ihr Publikum im Sommer mit jenem Stück begeistern, mit dem einst schon die unvergleichliche Heidi Kabel große Erfolge am Hamburger Ohnsorg-Theater feierte.