Das wurde bei der Jahreshauptversammlung, zu der Vorsitzender Reiner Tödtmann die Mitglieder im Vereinslokal Hotel Kahle Wart begrüßte, deutlich.

Bei der Veranstaltung selbst durfte auch wieder gesungen werden. Das traditionelle Lied „Wahre Freundschaft“ wurde angestimmt. Carsten Vogt trug den Jahresbericht des Vereins vor, der zum Jahresende 2021 779 Mitglieder zählte. 15 davon sind dem Verein im vergangenen Jahr beigetreten.

Geehrte Mitglieder und Gratulanten: (von links) Karin Struckmeyer, Reiner Tödtmann, Marianne Winkel, Dirk Oermann, Willi Oevermann und Carsten Vogt. Auf dem Foto fehlt Friedrich Winkel. Foto: Jens Osterloh

In der ersten Jahreshälfte wurde die Zeit für notwendige Sanierungsarbeiten genutzt. Die Sanitäranlagen wurden komplett renoviert und Instandhaltungsarbeiten an der Zaunanlage im Zuschauerbereich vorgenommen. Ab Mitte des Jahres konnte das Vereinsgeschehen dann endlich wieder Fahrt aufnehmen. Die Jugend-Theatergruppe führte das Stück „Alice im Wunderland“ auf und begeisterte die Zuschauer vom 15. August bis 12. September. Ein weiterer Programmhöhepunkt war die Veranstaltung „Comedy im Wald“. Daneben gab es noch viele weitere Veranstaltungen auf der Freilichtbühne zu erleben.

Carsten Vogt dankte allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit und Unterstützung im Jahr 2021. Nach dem Kassenbericht, vorgetragen von Reiner Tödtmann, fanden die Wahlen für den erweiterten Vorstand, Festausschuss „Erntefest“, Ehrenrat, Ausschuss für Vereinsausflug, Wanderwart, Wegewarte, Werbeteam und Kassenprüfer statt.

Nach den Wahlen ging es weiter mit der Vorschau für das Jahr 2022, und so darf man schon wieder gespannt auf die nächste Theatersaison in Oberbauerschaft sein, die mit der Premiere des Familienstückes „Pippi in Taka-Tuka-Land“ am 28. Mai um 17 Uhr beginnt. Es folgen neun weitere Vorstellungen. Ebenfalls mit jeweils zehn Vorstellungen stehen das hochdeutsche Stück „Keine Leiche ohne Lily“ und die plattdeutsche Komödie „Dat Hörrohr“ auf dem Spielplan. Für das Stück „Keine Leiche ohne Lily“ werden noch Helfer in der Technik gesucht (wir berichteten). Wer interessiert ist, möge sich beim Kahle-Wart-Team melden: per Privatnachricht (Whats­App an 05741/4120) oder via E-Mail an info@kahlewart.de.

Wieder plattdeutscher Gottesdienst auf der Freilichtbühne Kahle Wart vor der Premiere des plattdeutschen Stückes

Am Samstag, 30. Juli, wird wieder vor der Premiere des plattdeutschen Stückes ein plattdeutscher Gottesdienst auf der Freilichtbühne gefeiert. Weitere Veranstaltungen können Interessierte der Internetseite www.kahlewart.de entnehmen.

Zahlreiche Ehrungen für langjährige aktive und auch passive Mitglieder, die durch ihre finanzielle Unterstützung ebenfalls einen wertvollen Beitrag zum Fortbestand des Vereins leisten, werden dieses Jahr im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums des Heimatvereins auf der Freilichtbühne Kahle Wart vorgenommen. Gewählt wurden an diesem Abend drei Vereinsmitglieder, die die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft überreicht bekamen. Ausgezeichnet wurden Willi Oevermann (seit 1955 Mitglied im Heimatverein) sowie Marianne und Friedrich Winkel (seit 1983 Mitglied im Heimatverein).

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ meldete sich Jens Sieker, der erste Vorsitzende der CDU-Ortsunion Oberbauerschaft, zu Wort. Er überreichte der Jugend-Theatergruppe des Heimatvereins Oberbauerschaft als Spende den Überschuss der Einnahmen des Osterfeuers auf dem Hof Steinmeier. Jens Sieker bedankte sich beim Heimatverein und den Mitgliedern der Ortsunion Oberbauerschaft für die tatkräftige Unterstützung. Mit den Worten „Für das kommende Jahr hoffen wir alle auf eine ungestörte Spielsaison, die wir wieder so gestalten können, wie wir es gewohnt sind“ beendete Reiner Tödtmann die Tagesordnung und lud zu einem gemütlichen Beisammensein im Festsaal ein