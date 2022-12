Erfolg im dritten Versuch

„Schnathorst liegt mir am Herzen“, sagte Ina Scharrenbach am Montag im Dorfgemeinschaftshaus als sie den Förderbescheid vor dem Weihnachtsbaum persönlich übergab. Mit dabei waren (von links): Alfred Krause, Karl-Heinz Kröger, Daniel Öpping, Reinhard Scheerer Michael Kasche, Elmar Vielstich, Ina Scharrenbach, Bianca Winkelmann und Susanne Sassenberg. Zuwendungsbescheid von Landesministerin Ina Scharrenbach an die Gemeinde Hüllhorst und den SV Schnathorst für die Förderung der Sanierung des Sportlerheims Schnathorst.

Foto: Peter Götz