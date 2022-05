„Geflüchtete als Facharbeiter“ diese Forderung ist sowohl vom NRW-Wirtschaftsminister zu hören als auch von Mi­grantenorganisationen. Was in der großen Politik diskutiert wird, soll in Hüllhorst weiter und breiter umgesetzt werden. Deshalb hatten der Verein „MITTeinander“ und der Gewerbeverein Hüllhorst zu einem Workshop in die Wiehentherme eingeladen. Geschäftsführer von 20 Unternehmen aus Hüllhorst und Umgebung waren zu der Infoveranstaltung gekommen.

Jürgen Kreimeier führte durch den Abend, den er zusammen mit Kahraman Tsikha und Heinz-Gerhard Bartelheimer vorbereitet hatte. Die beste Integration erfolge durch das Erlernen der Sprache und durch gemeinsame Arbeit, führte er aus. Ziel der Geflüchteten sei die Teilhabe an der Gesellschaft. Das Ziel sei es, ein Netzwerk zu bilden, von dem die Wirtschaft wie auch die Geflüchteten profitieren könnten.

Flüchtlinge in Hüllhorst

Der Hüllhorster Integrationsbeauftragte Kahraman Tsikha stellte die Situation der Geflüchteten in Hüllhorst dar. Vom Juli 2016 bis zum April 2022 seien 502 Menschen aus 30 Ländern nach Hüllhorst gekommen. Dazu kämen noch 125 Vertriebene aus der Ukraine. 200 der in Hüllhorst wohnenden Geflüchteten seien im Alter zwischen 25 und 50 Jahren, der größte Teil von ihnen habe eine Arbeitserlaubnis.

Zugleich werden in Deutschland in drei Jahren 7,8 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Hüllhorst sei als ländliches Gebiet besonders vom demografischen Wandel betroffen. Deshalb gäbe es auch bereits Betriebe in Hüllhorst, die geflüchtete Menschen beschäftige. Die freien Stellen seien nur zu einem Teil mit Ungelernten zu besetzen. Deshalb sei es wichtig, Geflüchtete in Deutschland auszubilden. Denn in ihrer Heimat kenne man das duale System der Berufsausbildung mit Berufsschule nicht.

Melike Kizil und Dilan Yilmaz vom Verein „Arbeit und Leben“ im Gespräch mit Hildegard Kuckuk. Foto:

Blick auf die Ukraine-Flüchtlinge

Nach dieser Situationsbeschreibung beschäftigten sich die Dozenten mit der Frage, unter welchen Bedingungen geflüchtete Menschen der Wirtschaft helfen können. Ajda Ayar und Kerstin Häcker von der Agentur für Arbeit berichteten von den Voraussetzungen, damit Geflüchtete eingestellt werden können. Dazu zähle das Erlernen der deutschen Sprache als Grundstein für die berufliche Qualifikation. Die Menschen aus der Ukraine hätten zunächst eine Aufenthaltserlaubnis von einem oder drei Jahren. Viele seien hoch qualifiziert und die Integrationskurse ständen ihnen offen. Die Fördermöglichkeiten der Agentur seien nicht speziell für Geflüchtete gedacht. Jeder Mensch in Deutschland könne sie in Anspruch nehmen, wenn er die Voraussetzungen erfülle.

Erfahrungsberichte aus heimischen Betrieben

Dirk Lefarth, Vorsitzender des Vereins „MITTeinander in Hüllhorst“, befragte anschließend Annette Ostermeier vom Landwirtschaftlichen Hof Ostermeier in Oberbauerschaft und Wilfried Heitkamp, Geschäftsführer von GFW Sonnenschutz in Tengern, zu ihren Erfahrungen mit Geflüchteten. Annette Ostermeier berichtete, dass ein Flüchtling aus Pakistan zunächst als Praktikant auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb tätig war und später als Auszubildender. Er habe seine Gesellenprüfung inzwischen bestanden. Von Vorteil sei es gewesen, dass der Geflüchtete im Familienbetrieb mit am Tisch gesessen habe und dadurch „gezwungen“ gewesen sei, Deutsch zu sprechen, um sich zu verständigen.

Wilfried Heitkamp hat bereits mehrere Geflüchtete eingestellt und im Betrieb angelernt. Natürlich habe es auch Probleme gegeben, die es aber bei allen Beschäftigten geben könne. Er werde auch weiter Geflüchtete einstellen, sagte er. Seine Erwartungen seien nicht enttäuscht worden.

Tipps für Geflüchtete und Unternehmen

In einem letzten Beitrag meldeten sich Melike Kizil und Dilan Yilmaz zu Wort. Melike Kizil stellte ihren Verein „Arbeit und Leben“ vor. Träger seien der DGB und die VHS NRW. Sie arbeiten für das IQ-Netzwerk, das den Verein „MITTeinander“ nicht nur bei der Vereinsgründung unterstützt habe.

Sehr konkret wurde es, als Dilan Yilmaz erklärte, wie Arbeitgeber eine nachhaltige Willkommenskultur entwickeln könnten. Die Geschäftsführung habe Vorbildcharakter bei der interkulturellen Öffnung und könne durch bestimmte Formulierungen bei Stellenausschreibungen besonders Geflüchtete ansprechen.

Formulierungen wie „Chancengleichheit ist für uns selbstverständlich“ und „Bewerbende mit Zuwanderungsgeschichte oder Fluchterfahrung sind ausdrücklich erwünscht“ seien Türöffner und machten jungen Menschen Mut. Beim interkulturell sensiblen Bewerbungsgespräch sei es hilfreich, eine einfache Sprache zu nutzen ohne Fremdwörter. Die andere Kultur verbiete es den Bewerbenden oftmals nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Dies würden sie als unhöflich verstehen. Patenschaften innerhalb des jeweiligen Betriebes seien hilfreich für die Akzeptanz und die Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsalltag.