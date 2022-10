Fahrradfahrer stürzt bei Unfall

Zu einem Unfall an der Löhner Straße ist es am Mittwochmorgen zwischen einem Radfahrer und einer E-Scooter-Fahrerin gekommen.

Nach Angaben der Polizei hatte der 47-jährige Radler um 6.40 Uhr bei morgendlicher Dunkelheit den Geh- und Radweg entlang der Löhner Straße aus Hüllhorst kommend in südliche Richtung befahren, als ihm in Höhe der Einmündung „Zur Boikenhorst“ eine E-Scooter-Fahrerin entgegenkam. Die, so die Angaben, geriet plötzlich auf die Fahrspur des Mannes, der daraufhin stürzte und sich schwer verletzte.

Seine sich ebenfalls auf einem Rad hinter ihm befindliche Ehefrau stoppte und kümmerte sich um ihn. Auch die E-Scooter-Fahrerin hielt an, setzte aber nach einem kurzen Gespräch ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung brachte den Hüllhorster schließlich ins Lübbecker Krankenhaus.

Die junge Frau, die möglicherweise im Umfeld des Unfallortes wohnhaft sein könnte, konnte von dem Geschädigten und seiner Frau in einem geschätzten Alter von 18 bis 20 Jahren, von schlanker Statur und mit langen blonden Haaren beschrieben werden. Sie wird zur Klärung des Unfalls als Beteiligte gebeten, unter Telefon 0571/88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Auch Zeugen mögen sich bei den Ermittlern melden, so die Bitte der Beamten.