Oberbauerschaft/Kirchlengern

Keine ganz so gute Idee hatte am Sonntagnachmittag ein 26-jähriger Fahrschüler, als er sein nagelneues Motorrad einfahren wollte. Da der Mann an der Ampelkreuzung der Niedringhausener Straße, Alte Straße in Oberbauerschaft laut Polizei bei Rot über die Kreuzung fuhr, geriet er ins Visier eines Beamten mit einem zivilen Polizeimotorrad.