Faire Orangen und ein dickes Weihnachtsgeschenk

Aber der Reihe nach: Seit dem 1. Dezember arbeitet Esther Scheding als Unterstützungskraft bei der Jugendförderung der Gemeinde Hüllhorst. Sie hat die Gelegenheit genutzt, um sich bei der Weihnachtsfeier im Jugendcafé bei den Kindern und Jugendlichen vorzustellen.

„Die Weihnachtsfeier war eine gute Gelegenheit, viele Besucher kennen zu lernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, freute sich Scheding.

Zusammen wurden Waffeln gebacken, Kinderpunsch getrunken und Weihnachtsmusik gehört. Ein besonderes Geschenk übergab ihr Julia Bachmann vom Verein „Mitteinander“ in Hüllhorst: eine Tasche voller fair gehandelter Orangen aus Süditalien aus der Aktion „Süß statt bitter“. Joshua (10) freute sich über den Extra-Vitaminkick: „Den Saft der Orangen können wir gut für unseren Kinderpunsch gebrauchen“ schlug er vor.

Neu dabei war das Wichtelspiel, bei dem wild hin und her gewürfelt und Geschenke getauscht wurden, bis alle zufrieden waren. „Dabei konnte ich gleich in das Debattiergeschick der Kinder und Jugendlichen schnuppern“, sagte Scheding lachend. Esther Scheding aus Löhne ist staatlich anerkannte Erzieherin und angehende Heilpädagogin. Zuletzt arbeitete sie in Bielefeld in einer heilpädagogischen Tagesgruppe für Vorschulkinder und freut sich nun sehr darauf, das Team der Jugendförderung mit einer halben Stelle zu unterstützen. Jannis Roick und Emily Rieke haben das Jugendcafé in den vergangenen Jahren begleitet und freuen sich über die neue Fachkraft.

WEZ-Marktleiter Markus Wehrmann übergibt Pfandbon-Spende an Esther Scheding. Foto: Gemeinde Hüllhorst

Am Freitag überreichte Markus Wehrmann, Leiter des WEZ-Marktes in Hüllhorst, ein weiteres Weihnachtsgeschenk: den Erlös der Pfandbon-Spenden der Bürger aus Hüllhorst an das Jugendcafé Ilex. Satte 500 Euro sind dabei zusammengekommen. „Es freut mich, wenn wir mit unserer Pfandbon-Aktion hiesige Vereine und Institutionen unterstützen können“, so Wehrmann. „Die Kinder und Jugendliche haben schon einige Wünsche für das Jugendcafé Ilex“, berichtete Scheding.

Außerdem sollen im neuen Jahr, nach den Weihnachtsferien, die Öffnungszeiten im Jugendcafé Ilex wieder erweitert werden: Dienstag und Donnerstag hat das Jugendcafé dann bereits ab 13 Uhr und bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 16 Uhr bis 18 Uhr und Freitag von 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr. Auch an Samstagen soll es künftig öfter Veranstaltungen geben.

„Entsprechende Infos werden im Jugendcafé ausgehängt und auch auf der Webseite zu finden sein“, sagt Scheding. Außerdem wird es ab den Osterferien erneut ein buntes Ferienspieleprogramm geben, welches viele sehr vermisst haben. „Es wäre super, wenn sich auch wieder die Vereine und Institutionen bei den Ferienspielen beteiligen würden“, so Scheding, „sie machen das Programm so vielseitig und spannend für die Kinder".

Esther Scheding ist unter der Emailadresse [email protected] und der Rufnummer 05744/9315118 zu erreichen.

Sonderöffnungszeiten vom 27. bis 30. Dezember

Dienstag, 27. Dezember: 14 bis 17 Uhr, Kuchen backen; Mittwoch, 28. Dezember: 10 bis 13 Uhr, Frühstück; Donnerstag, 29. Dezember: 14 bis 17 Uhr, Pizza backen; Freitag, 30. Dezember: 14 bis 17 Uhr, Kino-Nachmittag mit Popcorn.