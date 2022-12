Fantasiegondel sticht in See

Zum Jahresausklang wartet in der Büttendorfer Mühle etwas Besonderes: kein Programm im herkömmlichen Sinne, sondern eine „open stage“. Neben bereits stehenden Beiträgen aus unterschiedlichen künstlerischen Bereichen – Musik, Tanz, Theater, Poesie – soll Raum bleiben für mehr.

Jahresausklang in Büttendorfer Mühle: „Open stage“ statt herkömmlichem Programm

Eine märchenhafte, maritime Welt wartet zum Jahresausklang auf die Besucher in der Büttendorfer Mühle. Durch die Impulse des Publikums soll die Fantasiegondel auf einen guten Kurs gebracht werden.

„Wer also den Impuls verspürt, die Bühne für eigene spontane schöpferische Beiträge zu nutzen, ist eingeladen, wobei Jung und Alt gleichermaßen willkommen sind“, sagt Gastgeberin Karin Müller. Ziel des Ganzen sei zum einen, eine sich gegenseitig inspirierende Zeit miteinander zu verbringen – egal, ob man nun selbst kunstschaffend ist oder nicht – und zum anderen eine (real existierende) Fantasiegondel bei Anbruch der Dämmerung in Bewegung zu setzen. „Um nach längerer Auszeit neue, unerforschte kulturelle Gewässer zu erkunden“, wie Karin Müller hervorhebt.

Im Zeichen der Gezeiten des ewigen Wandels – des steten Wechsels von Ebbe und Flut – soll Altes in Dankbarkeit verabschiedet werden, um Neuem Raum zu geben. Entstanden in den Urmeeren der Imagination, wird eine außergewöhnliche Fantasiegondel ihre Fahrt aufnehmen. Hin zu neuen, unerforschten, klaren Gewässern. „Dazu braucht es eure Impulse“, richten sich Karin Müller und das Mühlenensemble an die Besucher. „Eine offene Bühne möchte belebt werden, mit Worten, Bildern, Klängen. Um sich überraschen zu lassen, etwas entstehen zu lassen.“

Lust, sich maritim zu kleiden?

Sehr gern – aber natürlich nicht zwingend notwendig – würde das Mühlenteam den ein oder anderen Besucher in einer dem „maritimen“ Festcharakter entsprechenden Gewandung begrüßen wollen. „Also seid willkommen, liebe Meerjungfrauen, Wasserwesen, Piraten und Co. und lasst uns gemeinsam eine gute Zeit verbringen.“ Es warten heiße Getränke und Speisen, ein wärmendes Feuer und viel Fantasie.

Auch sei erwähnt, dass sich der Mittelalterliche Reiterhof Rehmerloh mit „Mellon“, einem tierischen Gast, angekündigt hat. Das Publikum darf sich also auf einen verzaubernden Abend voller Überraschungen freuen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Jahresausklang wird am Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr ausgerichtet. Beim Austritt wird um eine Hutspende gebeten. Mehr Infos: www.millart.de.