Fertigstellung soll im nächsten Sommer sein

„Es hat lange gedauert, aber nun sind die Fortschritte zu erkennen“ – Detlev Priehs, Vorstandsmitglied der Volksbank Schnathorst, ist am Freitagnachmittag bester Dinge gewesen. Beim Bauprojekt „Hüllhorst-Mitte“ konnte Richtfest gefeiert werden.

Bevor der Richtbaum in die richtige Position gerückt wurde und Zimmermeister Thorsten Friebel auf dem Rohbau seinen Richtspruch vortrug („Für viele Leut ein neues Heim soll heut der Grund zum Feiern sein“), ergriff Priehs das Wort. Zufrieden zeigte er sich damit, dass an einem Platz, der sich als „Schmuddelecke“ von Hüllhorst entwickelt hatte, nun so viel Neues und Modernes entstehe.