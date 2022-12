Fest überbrückt kulturelle Grenzen

Etwa 170 Gäste – davon 70 Kinder – hat Martina Buhlmann, Koordinatorin der Integrationshilfe im Verein „MITTeinander in Hüllhorst“, zur Weihnachtsfeier für die Geflüchteten in Hüllhorst begrüßen können. Im Begegnungszentrum in Hüllhorst waren zur Hälfte Menschen aus der Ukraine versammelt, daneben andere Geflüchtete aus dem Nahen Osten und aus Afrika.

Auch Bürgermeister Michael Kasche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus und viele Ehrenamtliche des Vereins halfen mit, dass es ein schönes Fest wurde. Musikalisch begleitet wurden die deutschen Weihnachtslieder von Scheela Kerimova und Wolfgang Fischer, später sang Magaritha ein ukrainisches Weihnachtslied und spielte auf ihrer Geige einige internationale Songs. Bewegend war das Dankeschön eines älteren Arabers, der sich für die Gastfreundschaft in Deutschland bedankte. Ein ukrainisches Mädchen sagte ein ukrainisches Gedicht auf, bevor der Nikolaus mit zwei Engeln erschien, um die Kinder und Jugendlichen zu beschenken

Der Nikolaus stand im Mittelpunkt des Interesses der Kinder, egal, aus welchem Land sie stammten. Hier waren sie alle nur Hüllhorster, die den Alltag hinter sich lassen konnten. Die Freude stand allen ins Gesicht geschrieben. In einem Kurzfilm wurde die Weihnachtsgeschichte aus Bethlehem gezeigt, inklusive der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten.

170 Gäste zählt die gemütliche Zusammenkunft. Foto: Verein "MITTeinander"

War das der Ursprung, so wurde anschließend erzählt, was die Menschen daraus gemacht haben. Zum Einen stellten Martina und Frank Buhlmann das deutsche Weihnachtsfest dar und die Geflüchteten konnten von zwei örtlichen Bäckereien gespendeten deutschen Christstollen und Glühwein probieren. Zum Anderen konnte Anastasiia Binner vom orthodoxen Brauchtum in der Ukraine erzählen, das sich nicht nur durch einen anderen Termin unterscheidet. Sie übersetzte die Beiträge auch in die ukrainische Sprache. Natürlich wurde auch ins Arabische übersetzt.

Erfreulich war, dass viele Anwesende mit Ursprung in Afrika und Syrien die deutsche Sprache gut beherrschten, so dass sie dem Geschehen in deutscher Sprache folgen konnten, wie der Verein mitteilt.