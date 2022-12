Feuerwehr Hüllhorst muss brennenden Holzstapel löschen

Zu einem brennenden Holzstapel an einem Carport ist die Hüllhorster Feuerwehr am Freitagabend gerufen worden. Um 19.43 Uhr ging der Alarm für den Einsatz am Rottweg in Schnathorst ein.

Beim Feuer am Rottweg in Schnathorst war der Rauch des brennenden Holzstapel weit sichtbar.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung und deutlicher Feuerschein weit sichtbar. Die erste Erkundung ergab, dass rückseitig einer Garage mit drei Stellplätzen ein über die gesamte Garagenbreite etwa zwei Meter hoch und zwei Meter tief gestapelter Brennholzvorrat in Brand geraten war.

Das Feuer hatte sich weit in den Brennholzstapel voran gearbeitet, so dass die Einsatzkräfte Schwierigkeiten hatten, den eigentlichen Brandherd zu erreichen. Weitere Schwierigkeiten bereitete ein Wellblechdach für das Brennholz, welches aufgrund der Brandeinwirkung bereits eingestürzt war und die Wellblechbachdung nun direkt auf dem Brennholzstapel auflag. Mit den zwei vorgenommen C-Rohren konnte der Brandherd aufgrund der geschilderten Situation in der ersten Phase der Brandbekämpfung nur schwer erreicht werden.

Übergreifen der Flammen verhindert

Mit großen Bemühungen gelang es den Einsatzkräften dann, das aufliegende Wellblechdach halbseitig umzuklappen, so dass die Brandbekämpfung in der Folge wesentlich effizienter durchgeführt werden konnte. Im weiteren Verlauf konnte die Wellblechbedachung dann komplett von der Brandfläche entfernt werden, so dass die Löschwirkung der C-Rohre umgehend Erfolg zeigte. Durch die Vornahme der beiden C-Rohre von zwei Angriffsseiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garage verhindert werden.

Nicht zuletzt trug auch die massive Bauweise der Garage dazu bei, dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Durch die niedrigen Temperaturen gefror das abfließende Löschwasser schnell zu spiegelblanken Eisflächen, welche zunächst mit auf den Löschfahrzeugen mitgeführten Streusalzvorräten wieder aufgetaut werden konnten. Zur Unterstützung wurde dann noch ein Streuwagen des kommunalen Bauhofs an die Einsatzstelle hinzualarmiert.

Feuer nach einer Stunde unter Kontrolle

Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Für die Nachlöscharbeiten wurde noch ein Bagger zur Einsatzstelle alarmiert, der den Brennholzstapel abgetragen hat. Diese Maßnahme brachte dann den durchschlagenden Erfolg, so dass gegen 23.20 Uhr die Meldung „Feuer aus“ an die Kreisleitstelle übermittelt werden konnte. Die Feuerwehr Hüllhorst war mit etwa 45 Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatzverlauf wurden sechs Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt, um die größtmögliche Sicherheit für die Einsatzkräfte zu gewährleisten. Die Einsatzleitung hatte der Leiter der Feuerwehr Hüllhorst, Stefan Mehnert.