Feuerwerk aus Rock 'n' Roll und Beatmusik

Ein neues Event steht an, zu dem das Team der „Alten Ziegelei“ in Schnathorst einlädt. Die Band "The Kaiser Beats" tritt dort am Samstag, 5. November, auf. "Nach zwei coronabedingten Absagen wird es ja jetzt wohl klappen", sagt Ziegelei-Chef Karl-Heinz Wächter.

Die Band "The Kaiser Beats" tritt in der Alten Ziegelei in Schnathorst auf.

Er verspricht ein einzigartiges Rock ’n‘ Roll- und Beatmusik-Feuerwerk. Die hochenergetische Bühnenshow der vier jungen Anzugträger aus Osnabrück zähle zu den angesagtesten Acts der Szene. Mit elektrisierender Atmosphäre sorgen sie bundesweit für schweißtreibende Abende, die im Gedächtnis bleiben.

Klassiker von „Can’t Buy Me Love“ über „Great Balls Of Fire” bis „Johnny B. Goode” lassen jeden Tanzerprobten mit müden Beinen zurück. 100 Prozent handgemacht, mehrstimmig und authentisch rocken sie mit vollem Körpereinsatz für Jung und Alt. "The Kaiser Beats" teilten sich bereits die Bühnen mit Größen wie The Searchers, The Rattles, Ohio Express sowie Star-Club-Legenden King Size Taylor und Lee Curtis. Wer auf die glorreiche Musikära der 50er und 60er Jahre steht, sollte seine Tanzschuhe schnüren und sich schnellstens zu einem Konzert des Quartetts bewegen.

Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Hüllhorst und bei Foto-Pescht Lübbecke.

Kartenreservierungen per E-Mail an [email protected]. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn des Konzerts um 21 Uhr.