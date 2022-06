Fjordpferde aus Bad Fallingbostel sind tierische Ehrengäste an der Oberbauerschafter Rossmühle

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Flora und Franka sind die heimlichen Stars beim großen Mühlentag an der Oberbauerschafter Rossmühle am vergangenen Sonntag. Die beiden geduldigen und äußerst fleißigen Fjordpferde treiben mit ihren zwei PS den riesigen Radkranz an.

Von Sonja Töbing