Freilichtbühne Kahle Wart: Rollenverteilung für Sommer-Stücke

„Kaviar statt Currywurst“ - allein beim Titel kommt man schon auf den Geschmack. Die Komödie über Schein und Sein der Edelgastronomie in drei Akten von Winnie Abel wird die Freilichtbühne Kahle Wart in der kommenden Saison aufführen – auf Hochdeutsch.

Bearbeitet wurde das Stück von Regisseur Jürgen Wiemer. Die Rollen für diese Inszenierung als auch für das plattdeutsche Stück wurden am Freitagabend im Vereinslokal Kahle Wart verteilt. In der heimischen Mundart kann das Publikum die Aufführung „Däi Urberraschungskur“ erleben.

Ungeziefer im Lokal

Zum Inhalt des hochdeutschen Stückes: Bei Erna Wutschke herrscht Panik. Innerhalb von 24 Stunden muss sie ihre heruntergekommene Kneipe in ein Edel-Lokal verwandeln, denn ihr neureicher Cousin hat seinen Besuch angemeldet. Damit er ihr Geld für die Kneipe leiht, hatte Erna ihm vor Jahren erzählt, sie betreibe ein gut laufendes Edel-Restaurant. In Wahrheit steht sie tagein, tagaus in einer schlecht laufenden Pommesbude. Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und der einst sich dahinschleppende, triste Kneipenalltag steht Kopf. Stammkundin Sandy, die in der Imbissbude sonst ihren Frühschoppen einnimmt, muss in die Rolle der feinen Kundin schlüpfen. Ernas tollpatschiger Lebensgefährte jagt als piekfeiner Kellner von einer Katastrophe in die nächste, der schweigsame Stammgast Krötie weigert sich standhaft, „seine “Kneipe zu verlassen und Ernas missgünstige Nachbargastronomin setzt ihr zu allem Überfluss Ungeziefer im Lokal aus.

Was folgt, ist ein rasend lustiges Verwechslungsspiel, bei dem schief läuft, was nur schieflaufen kann. Mit vielen Ideen und Ausflüchten scheint es Erna trotzdem zu gelingen, ihren Cousin von dem „Edel-Lokal“ zu überzeugen. Doch als dieser dann auch noch eine Testerin vom Magazin „Der Feinschmecker“ ankündigt, bricht in Ernas vermeintlichem Gourmet-Restaurant das komplette Chaos aus.

Die Besetzung von „Däi Urberraschungskur“: (vordere Reihe, von links) Peter Stallmann, Sylke Stallmann, Celine Hammrschmidt, Marion Sperer, Michaela Ewering, Maxime Persicke, Ralf Jording, Ralf Sperer, (hintere Reihe, von links) Monika Becker, Helmut Becker, Jürgen Kuhlmann, Jürgen Wiemer, Sara Weßler, Tobias Stallmann und Dorothea Jording. Foto: Jens Osterloh

Rollen im hochdeutschen Stück

Die Rollen wurden an folgende Spieler vergeben: Erna Wutschke ( Elke Aulfes), Blümchen (Burkhard Löffler) Prinz Harry von Anhalt (Leon Whyte), Sandy Stutzke (Sophie Harlos), Waltraut Schuster (Petra Kanders), Heike (Anja Aulfes), Dieter Döge (Rene Bussmann), Annabell Döge (Petra Wilde), Ludmilla von der Steppke (Anita Tiemeier), Uwe (Reiner Kanders); Schildkröte, genannt Kröti (Martin Lorenz). "Hinter den Kulissen" agieren: Souffleur (Kalle Tiemeier), Technik (Axel Rieke) und Maske (Viviane Whyte, Eva Schulz). Die Spielleitung liegt bei Elke Aulfes, Regie führt Jürgen Wiemer.

Morgens Fango, abends Tango

Das plattdeutsche Stück ist eine Komödie in drei Akten von Regina Rösch und heißt „Däi Urberraschungskur“, übersetzt von Elke Aulfes und Peter Stallmann. Der Orginaltitel lautet „Wenn einer eine Reise tut… oder Geräuchertes Sauerkraut“.

Zum Inhalt: 20 Jahre lang sind Oswald und sein Freund Emil gemeinsam drei Wochen in den Urlaub nach Bad Füssing gefahren. Nach dem Motto „Morgens Fango, abends Tango“ „erholten“ sich die beiden jedes Jahr in einem anderen Kurhaus vom Stress des Alltags. Doch dann begehen die beiden den Fehler ihres Lebens: Sie schaffen ihre Schweine ab! Die genügsamen Ehefrauen, die bislang ohne zu murren zuhause die fünf Borstentiere versorgten, wollen fortan auch in den Urlaub fahren. Während Betty mit ihrem Gatten eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer unternehmen will, zieht es Helga - obgleich sie fürchtet, ihre geliebte Dauerwelle könnte dabei Schaden nehmen - in die Karibik. Drei Samstage ohne Sauerkraut und Geräuchertes, das ist für Oswald der reinste Albtraum.

Große Überraschung

Und so trifft man sich trotz Widerstand der Ehemänner in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einer ausgiebigen „Feuerwehrübung“ der Herren bereits Stunden vor der Abfahrt an der Bushaltestelle im Dorf. Doch als Oswald und Emil bereits mit Koffern, Taschen und Schwimmreifen anstehen, um den Panoramasitz auf der rechten Seite des Busses zu erhaschen, verkünden die beiden Ehefrauen die große Überraschung: Oswald und Emil dürfen wie jedes Jahr nach Bad Füssing zur Kur fahren. Die Freude der beiden ist groß, doch die Sache hat einen Haken: Helga und Betty fahren mit!

Und so verläuft der ersehnte Kururlaub ganz anders als in den Vorjahren. Trotz Massage, Heilwasser, Bewegungsbad und Tai Chi will sich in diesem Jahr keine richtige Erholung bei den Herren einstellen. Auch Helga und Betty sind enttäuscht, hatte man sich eine Kur doch wesentlich spannender vorgestellt. Stattdessen fällt man jeden Abend müde vom Schwimmen und Rennen neben dem schnarchenden Ehemann ins Bett. Doch dann erscheinen bei der „Frischfleischlieferung“ am Mittwoch zwei „saftige Rippchen“, mit denen sich Oswald und Emil eine Besserung ihrer Leiden durchaus vorstellen können, aber wohin mit den Ehefrauen? Auch Masseur Harry und seine Helferin Susi wissen keinen Rat. Verzweifelt suchen Oswald und Emil nach einer Lösung, um sich endlich „erholen“ zu können. Und so schlagen die Herren schließlich selbstlos und aufopferungsvoll vor, sich für die Dauer der Kur von ihren Ehefrauen zur trennen. Schließlich will man für seine geliebten Gattinnen nur das Beste. Die Damen willigen ein, und Oswald und Emil sind am Ziel ihrer Träume: ein Date mit Chantal und Jacqueline. Endlich verläuft die Kur so ganz nach dem Geschmack der Herren. Doch Helga und Betty durchschauen den Plan - und antworten mit einem kreativen Gegenentwurf.

Rollen im plattdeutschen Stück

Die Rollen sind wie folgt besetzt: Oswald Krause (Olaf Heidenreich), Helga Krause (Michaela Ewering), Emil Lautenschläger (Peter Stallmann), Betty Lautenschläger (Dorothea Jording), Max Kaiser und Harry Gruber werden gespielt von Jürgen Kuhlmann, Marie Jungbauer und Susi Weber werden gespielt von Maxim Persicke, Ferdinand van Cartier (Tobias Stallmann), Adalbert Baron von und zu Stadelhofen (Helmut Becker), Jacqueline Niedermüller (Sara Weßler), Souffleuse (Monika Becker), Maske: Sylke Stallmann, Celine Hammerschmidt, Marion Sperer, Technik: Ralf Sperer, Ralf Jording, die Spielleitung hat Peter Stallmann, Regie führt Jürgen Wiemer.

Die Rollenverteilung des Familienstückes „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ ist bereits im Oktober vorgenommen worden.

Aufführungstermine der drei Saison-Stücke

„Die Abenteuer von Pettersson und Findus“, samstags um 17 Uhr am 27. Mai, 3., 10. und 17. Juni; sonntags um 16 Uhr am 28. Mai, 4., 11. und 18. Juni; montags um 16 Uhr am 29. Mai, donnerstags um 16 Uhr am 8. Juni. Am 24. und 25. Juni finden wegen Umbauarbeiten keine Aufführungen statt.

„Kaviar trifft Currywurst“, samstags um 20.30 Uhr am 1., 8. und 15. Juli, 22. August; sonntags um 16 Uhr am 2. Juli, 9., 16. und 23. August; freitags um 20.30 Uhr am 7. und 14. Juli. Am 29. und 30. Juli finden wegen Umbauarbeiten keine Aufführungen statt.

„Däi Urberraschungskur“, samstags um 20.30 Uhr am 5, 12., 19. und 26. August; sonntags um 16 Uhr am 6., 13., 20. und 27. August; freitags um 20.30 Uhr am 18. und 25. August. Karten sind im Vorverkauf ab dem 1. Februar im Internet über www.kahlewart.de und in der Buchhandlung Hüllhorst, Hauptstraße 53, erhältlich.