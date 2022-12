Frühe Reue, späte Milde

Die Beute war gemessen an der möglichen Strafe kaum der Rede wert – wie so oft bei Tankstellen-Überfällen. Auch sonst war der Überfall einer von der üblichen Sorte: Gaspistole, Griff in die Kasse, schnell abhauen. Und so hätte das Urteil, das jetzt gegen die beiden Räuber von Schnathorst ergangen ist, auch ins übliche Raster passen können. Wenn Justizia mit den beiden reumütigen Sündern nicht Nachsicht gezeigt hätte.

Wie berichtet, hatten am 19. Dezember 2019 zwei junge Männer die Q1-Tankstelle in Schnathorst überfallen und waren mit der Mini-Beute getürmt. Jesse James und Billy the Kid, so lauten angesichts der Ähnlichkeiten zwischen Tankstellen-Überfällen im 21. Jahrhundert und Bankrauben im Wilden Westen die geänderten Namen der beiden Täter aus Hüllhorst und Preußisch Oldendorf, standen seit zwei Wochen in Bielefeld vor dem Landgericht, drei Jahre nach der Tat.