Fünf Standorte in der Gemeinde Hüllhorst polarisieren

Kaum ein Thema hat für so viel Diskussionsstoff gesorgt wie die Neuaufstellung der Grundschullandschaft, merken die Hüllhorster Grünen zur Auswertung ihrer Online-Umfrage an. Ein wichtiges Ergebnis decke sich mit den Plänen der Verwaltung.

„Sollen die ‚kleinen‘ Grundschulen wirklich schließen, in denen viele Hüllhorster einen Teil ihrer Kindheit verbracht haben? Brauchen wir einen großen Neubau für dann 600 Schüler, wie es die Schulleiterinnen und ein Gutachten empfehlen?“, so die Grünen-Fraktion. Was die Menschen der Gemeinde darüber denken, habe jetzt ihre Umfrage ergeben.

Mittlerweile sei es über vier Jahre her, dass Grundschulrektorin Kathrin Clausen ihre Vision mit dem Titel „Grundschulen weiterdenken“ präsentiert und angeregt habe, die Schulen der Gemeinde an einem Standort zu vereinen. Die Arbeit einer örtlichen Kommission und eines spezialisierten Gutachterbüros sei zum selben Ergebnis gekommen. „Leider kam es danach zu endlosen Diskussionen“, erklärt der grüne Fraktionsvorsitzende Jürgen Friese. Jetzt werde ein neuer Anlauf in der Ratssitzung an diesem Mittwoch unternommen. „Nach vielen Informationen wird heute der große Grundschulstandort abgelehnt. Die Grünen unterstützen deshalb einen Erhalt oder Neubau von zwei Grundschulen, und falls nötig, sogar den einer dritten Grundschule“, so Friese.

Mit dieser Entscheidung könnten die Menschen in Hüllhorst laut der Onlineumfrage der Grünen überwiegend leben. Die Umfrage sei gestartet worden, um den unterschiedlichen Meinungen in der Gemeinde eine Stimme zu geben. „Gerade bei so einer schwierigen und verantwortungsvollen Aufgabe wollten wir alle Möglichkeiten nutzen, in den Austausch zu kommen, auch wenn die Zeiten dafür schwierig sind“, beschreibt Nils Beinke-Schulte die Beweggründe und ergänzt: „Wir wollen eine Politik für und mit den Bürgern machen. Basisdemokratie ist Teil unserer grünen DNA.“

„ »Dass die Lehrkräfte zufrieden sind und das Kollegium voll besetzen können, ist ihnen besonders wichtig.« “ Hüllhorster Grüne über das Meinungsbild der Umfrageteilnehmer

Dieses Angebot nutzten über den Zeitraum von mehr als einem Jahr 215 Personen. Der Fragenkatalog umfasste 22 Antworten und ermöglichte zusätzliche Eingaben. Es wurde nach den persönlichen Hintergründen, den Erfahrungen mit den Grundschulen und nach der Wichtigkeit vieler Aspekte gefragt. Ein Ergebnis sei, dass sich die Hüllhorster mit diesem Thema beschäftigt hätten. Entweder, weil sie selbst hier zur Schule gegangen seien, Kinder hier zum Lernen in die Grundschule geschickt hätten oder es demnächst tun würden. Dabei seien ihnen viele Aspekte wichtig im Zusammenhang mit den Grundschulen. Doch vor allem machten für sie die Lehrkräfte den Unterschied. „Dass die Lehrerinnen und Lehrer zufrieden sind und das Kollegium voll besetzen können, ist ihnen besonders wichtig“, so die Grünen. Die Raumausstattung und ein modernes Schulgebäude seien im Vergleich eher weniger wichtig. Dass die Kinder mit dem Bus führen, sei für viele vorstellbar. Dass das Dorfleben in der Grundschule oder in einem Dorfgemeinschaftsraum stattfinden müsse, werde ebenfalls als sehr wichtig betrachtet. Das Thema „Grundschule“ sei für die Menschen vor Ort viel mehr als nur eine Lernanstalt am Vormittag, sondern ein Treffpunkt für Jung und Alt.

„Obwohl zu beobachten ist, dass tendenziell etwas mehr Menschen aus Ahlsen und Büttendorf an der Grundschulumfrage teilgenommen haben, wurde die Frage nach den Standorten nicht eindeutig zu Gunsten dieser Grundschulen entschieden. Eine 3-Standorte-Lösung wird bevorzugt. Zwei Standorte scheinen insgesamt vertretbar zu sein. Ein großer Neubau stößt auf große Ablehnung, während die Forderung, alle Grundschulstandorte zu behalten, polarisiert“, bilanzieren die Grünen.

Diese Einschätzung passe zu der jetzt vorliegenden Beschlussempfehlung für die Ratssitzung an diesem Mittwoch. Hier solle beschlossen werden, dass ein neues Gutachten untersucht, wie die Hüllhorster Grundschullandschaft mit zwei bis drei Standorten aussehen könne. Die Grünen-Fraktion werde sich für diesen Weg aussprechen „und sieht sich damit im Einklang mit den eingeholten Meinungen vieler Bürger“. Die ausführliche Auswertung steht unter grüne-hüllhorst.de/schule.