Für weitere zwei Jahre den Titel gesichert

Die erste Nachhaltigkeitsmesse in Hüllhorst mit 15 Ausstellern in der Ilex-Halle hat im Mai Premiere gefeiert: die Organisatoren (von links) Michael Kasche, Julia Bachmann und Dirk Lefarth.

Bürgermeister Michael Kasche freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Hüllhorst. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Hüllhorst dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern."

Vor vier Jahren erhielt die Gemeinde Hüllhorst von dem gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Der Bürgermeister und der Rat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: die Nachhaltigkeitsmesse in der Ilex-Halle unter dem Motto "Nachhaltig leben in Hüllhorst: regional, ökologisch und fair einkaufen" und das Konzert von Clemens Bittlinger in der Schnathorster Kirche sind nur einige Beispiele erfolgreicher Projekte in den vergangenen Jahren. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement “, sagt Michael Kasche. „Geplant sind Projekte zur öffentlichen Beschaffung und in der Kooperation mit unseren Schulen“.

"Global denken, lokal handeln"

Die Fairtrade-Towns-Kampagne bietet der Gemeinde Hüllhorst auch konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation (Sustainable Development Goals - SDG), die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leiste die Gemeinde mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag, so die Hüllhorster Verwaltung.

Hüllhorst ist eine von mehr als 800 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst mehr als 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns-Kampagne finden sich unter: www.fairtrade-towns.de.