Gasleitung in Tengern beschädigt

Hüllhorst-Tengern

Bei Arbeiten im Bruchweg in Tengern in der Gemeinde Hüllhorst ist eine Gasleitung beschädigt worden. Der Bereich war großraumig abgesperrt. Gesperrt waren die Straßen Bruchweg, Siedlungsweg, Westerbach, Zum Vorwerk und Tengern Holz. Inzwischen ist nur noch die Stelle am Bruchweg gesperrt.