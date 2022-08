Auf der Niedringhausener Straße in Hüllhorst ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer verunglückt. Der junge Mann war aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen.

Autofahrer (19) kommt in Oberbauerschaft von Straße ab

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Peugeot-Fahrer gegen 16 Uhr die Niedringhausener Straße in Richtung Lübbecke. In Höhe des Ahornwegs kam der Espelkamper demnach in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er mit seinem Wagen zunächst einen Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Baum sowie gegen ein Treppengeländer.

Hierbei zog sich der laut Polizei mutmaßlich nicht angegurtete 19-Jährige schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen brachte man ihn ins Krankenhaus Lübbecke.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte zeitweise den Bereich der Unfallstelle.