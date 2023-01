Gemeinde will bis 2045 klimaneutral sein

Konzept zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Hüllhorst vorgestellt

Hüllhorst

In Zeiten knapper und teurer fossiler Brennstoffe und erst recht im Zeichen des Klimaschutzes gewinnen erneuerbare Energien mehr denn je an Bedeutung. Im Gemeindeentwicklungs- und Umweltausschuss ist durch Saskia Pape von der Firma target aus Hameln das Konzept zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Gemeinde Hüllhorst vorgestellt worden. Die künftigen Säulen seien Umweltwärme, Photovoltaik und Biomasse.