Hüllhorst-Schnathorst

Als sie sich vermählten, schien ebenfalls die Sonne strahlend vom Himmel. So wie heute. Hannelore und Ewald Kröger aus Schnathorst haben vor 50 Jahren „Ja“ zueinander gesagt – standesamtlich in Gehlenbeck und zwei Tage später kirchlich in Isenstedt.

Von Kathrin Kröger