Gerettet, glücklich und umsorgt

Hilfsprojekt des Hüllhorster Vereins „Starke Kinder“: das Waisenhaus „Maison Gerlach“ in Burkina Faso

Hüllhorst

Moses hat im Wald gelegen, von seiner Mutter ausgesetzt. Sein Retter war ein junger Mann, der das Neugeborene in einem Busch entdeckte. Die verständigte Polizei fand das Kind in ein altes Tuch gewickelt und noch mit Nabelschnur am Körper. Im westafrikanischen Burkina Faso sind solche Schicksale keine Seltenheit.

Von Kathrin Kröger