Geschichten über Mord bis Hausrenovierung

Die Gäste des Vorleseabends staunten nicht schlecht, als sie den gemütlich gestalteten Veranstaltungsraum in der Ilex-Halle betraten. Schön dekorierte Tische und eine mit viel Liebe zurechtgemachte Bühne mit vielen Büchern und großen Handpuppen erwartete sie. Da hatte sich der Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg wirklich Mühe gegeben.

Zur Einstimmung startete die Gruppe Driftwood vom Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg mit dem Lied „Heute hier, morgen dort“. Diese Gruppe war von Anfang an ein fester Bestandteil des Vorleseabends. Es spielten und sangen: Heike Hüsener, Friedhelm Heinze, Jörg Krukenbaum sowie die beiden Teamleiter Hans-Wilhelm Grote und Bernd Levien.

Die Vorsitzende des Vereins, Ute Lange, begrüßte die Zuhörer. Sie freute sich über die etwa 65 Gäste, alle Plätze waren belegt, wie es sich der Verein gewünscht hatte. Auch würden sich immer wieder neue Leser melden, berichtete sie, so dass die „Lesefamilie“ des Vereins stetig wachsen würde. Und dann ging es auch schon los mit der ersten Geschichte, denn viele Ansagen und Reden sollte es nicht geben, so Lange, dafür lag ein ausführliches Programm für die Gäste bereit.

Pastor Jens Weber startete mit der Geschichte vom Lebensmittelmarkt an der Ecke aus dem Buch „Die schönsten Erzählungen Islands" von Einar Karason. Es ging um zwei Jungen - der eine wirkt braver, gut gekleidet und wohlerzogen, der andere etwas kernig und robust. Wer ist hier wohl der Dieb? Es war eine Geschichte zum Schmunzeln mit erstaunlichen Ergebnissen.

Ein alter Bekannter beim bunten Lesepotpourri ist Herbert Post, er gilt als der Heinz Erhardt des Heimatvereins. Gekonnt trug er wieder unterschiedliche Geschichten und Gedichte des beliebten Künstlers vor. Er sorgt immer für gute Laune bei den Zuhörern. Weiter ging es mit „Was man nicht alles tut“ aus dem Buch „Die Gefährlichkeit der Dinge" von Arno Strobel, gelesen von Ute Lange. Dann folgte das erste Highlight des Abends: Rolf Kleffmann mit seiner Geschichte „Kulturstadt Bielefeld“ von Horst Evers. Was man auf einem Bahnhof während man auf einen Zug wartet, erleben kann, ist schon sehr interessant. Die Zuhörer hatten viel zu lachen.

Alfred Krause hatte sich die Geschichte „Zimtleiche“ von Hanni Münzer ausgesucht. Ein Kommissar, bald im Ruhestand, und ein Rentner stellten zwei Gemeinsamkeiten fest, die Vogelkunde und eine böse Ehefrau. Sie wurden Freunde und beide Ehefrauen waren am Ende der Geschichte leider verstorben. Ulla Schauffert las die Geschichte „Ein Bohrer ist ein Bohrer ist ein Bohrer… oder?" von Ralf Schmitz. Die Zuhörer konnten mit viel Schmunzeln aus dieser Geschichte lernen, dass man sich bei Renovierungsarbeiten in der Wohnung mit fast allem arrangieren kann. Und am Schluss gab es noch gute Tipps für den täglichen Gebrauch, zum Beispiel dass sich eine Maurerkelle als Tortenheber verwenden lässt. Die Geschichte von Karin Schütte war etwas fürs Herz. Sie las aus dem Buch „Ich bin hier nur der Hund“ von Jutta Richter.

Heinz-Gerhard Bartelheimer hatte sich auch eine Geschichte von Horst Evers ausgesucht, „Jäger und Fallensteller“. Sehr gelungen trug er die Probleme eines jungen Mannes vor, der Tofu auf dem Einkaufszettel stehen hatte, aber gar keinen Tofu kaufen wollte. Seine Einfälle, um den Einkauf zu verhindern, waren genial und das Ende der Geschichte erstaunlich.

Auch die Freunde der plattdeutschen Sprache kamen auf ihre Kosten. Doris Uehlemann las zwei Geschichten aus dem Buch „In Großmudders Huse“ von Elly Bartelsdress vor. Natürlich gab es viel zu lachen, das ist bei Doris Uehlemann garantiert. Bürgermeister Michael Kasche hatte sich wieder etwas Besonderes überlegt. Unter dem Titel „Gemeinsam & Miteinander Ankommen“ hatte er aus Ideen, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Hüllhorst zusammengetragen worden waren, eine sehr unterhaltsame Geschichte zusammengestellt. Auch hier kam es zu einem erstaunlichen Ende - mit der Frage „Gibt es Wunder?“

Der Abend erwies sich als sehr kurzweilig. Alle Leser bekamen viel Applaus und hatten selbst auch viel Spaß beim Vorlesen. Die Gruppe Driftwood war während des Abends mit weiteren toll arrangierten Liedern zu hören, die gut zum Gesamtkonzept der Veranstaltung passten. Als letztes Lied hatten sie sich das Stück „Gute Nacht, Freunde“ aufgehoben. Für den reibungslosen Ablauf bei der Technik sorgte Timo Brune. Auch im nächsten Jahr soll es wieder einen Vorleseabend geben.