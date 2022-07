Beim Großbrand in Schnathorst wurden Einheiten und Sonderfahrzeuge auch der Feuerwehren aus den Nachbarkommunen angefordert.. Beim Großbrand in Schnathorst wurden Einheiten und Sonderfahrzeuge auch der Feuerwehren aus den Nachbarkommunen angefordert.. Beim Großbrand in Schnathorst wurden Einheiten und Sonderfahrzeuge auch der Feuerwehren aus den Nachbarkommunen angefordert.

Foto: Björn Schröder