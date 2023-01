Große Ehre, große Verantwortung

Wortmann AG in Hüllhorst: Svenja Wortmann geht 2023 als neues Vorstandsmitglied an

Hüllhorst

Sogar in Zeiten der multiplen Krisen hat sich die Wortmann AG in Hüllhorst unerschütterlich gezeigt. „Wir haben den Umsatz von 2021 erreicht. Wenn wir keine Steigerung mehr haben, tut uns das nicht weh“, sagt Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann (67). Ins Jahr 2023 startet das IT-Unternehmen zudem mit doppelter Schlagkraft im Vorstand. Tochter Svenja (36) ist vom Aufsichtsrat aufgerückt und steht gemeinsam mit ihrem Vater an der Spitze der AG.

Von Kathrin Kröger