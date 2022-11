Grundschüler in Diabo freuen sich über Mittagessen

Hüllhorst-Schnathorst

Die Volksbank Schnathorst hat Einnahmen in Höhe von 5000 Euro an die Vertreter des Vereins "Starke Kinder" in Hüllhorst überreicht. Erzielt werden konnte diese Summe durch das Benefizkonzert mit den „Starke Kinder Allstars“, das Ende August in der Ilex-Halle gegeben wurde. Der Überschuss der Veranstaltung wurde dabei von der Volksbank auf eine runde Summe aufgestockt.