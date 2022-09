Grünes Licht für Feuerwehrhaus und Gartencenter

Der Rat der Gemeinde Hüllhorst hat am Mittwoch grünes Licht für ein neues Feuerwehrgerätehaus am Lohagenweg und für den Ausbau des Gartencenters an der Löhner Straße gegeben. Die Bebauungspläne wurden einstimmig abgesegnet. Ein weiteres Thema war der Starkregen, der vor einigen Wochen in Teilen des Gemeindegebietes für Überschwemmungen gesorgt hatte.

Auf Antrag von SPD-Fraktionschef Frank Picker hatte die Verwaltung eine Bestandsaufnahme betroffener Gebiete vorgenommen. Demnach hatten Bürger vor allem an der Ahlsener Straße, am Heideweg, an der Neuen Straße, am Sonnenweg und im Bereich Zum Tuddental mit Schlamm und Wassermassen zu kämpfen. Besonders heftig fiel das Hochwasser auch an der denkmalgeschützten Husenmühle im Nachtigallental aus. Susanne Sassenberg, Fachbereichsleiterin Technik, zeigte den Ratsmitgliedern ein Handyvideo. Zu sehen war, wie sich Wasserfälle mit großer Wucht auf das Grundstück ergossen und gegen die Wände der Mühle klatschten. Der Besitzer der Husenmühle sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er das Video bislang nicht kannte. „Mein Ziel ist es, die Husenmühle als Denkmal zu erhalten. Diese Bilder haben mir noch einmal gezeigt, wie gefährlich der Starkregen für die Mühle sein kann.“ Dass sich die Schäden in Grenzen hielten, hatte er einer Pumpe im Keller zu verdanken, die das Wasser aus dem Denkmal beförderte.