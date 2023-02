Heimatverein Tengern gründet Arbeitskreis „Dorfentwicklung“

Wie soll das Leben in Tengern im Jahr 2030 aussehen? Diesem Thema will sich der Arbeitskreis Dorfentwicklung widmen, den der Heimatverein Tengern-Huchzen gegründet hat.

„Wenn ich gewusst hätte, dass der Diskussionsbedarf so groß ist, dann hätten wir diesen Arbeitskreis bestimmt schon früher gegründet“, so die Bilanz von Horst Jording, Vorsitzender des Heimatvereins. Der Arbeitskreis will in den nächsten Jahren eine Bestandsaufnahme zum Leben im Ortsteil Tengern machen, Vorschläge für Zukunftsprojekte des Dorfes entwickeln und dabei weitere Interessierte aus dem Ort und den Vereinen beteiligen.

Zum Vorsitzenden des Arbeitskreises wurde von den 16 Gründungsmitgliedern einstimmig Ernst-Wilhelm Rahe gewählt, der diesen Arbeitskreis bereits bei der Jahreshauptversammlung des Vereins initiiert hatte. „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie das Leben in Tengern 2030 aussehen soll. Dabei kommt es darauf an, die Entwicklung nicht einfach laufen zu lassen, sondern aktiv mitzugestalten“, so Rahe.

Bauliche Entwicklung im Ort im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt sollen dabei die bauliche Entwicklung im Ort, die Mobilität, die Nahversorgung mit Waren und Dienstleistungen und die Infrastruktur stehen. Ein besonderer Blick gelte auch der Dorfgemeinschaft, den Vereinen, dem kirchlichen Leben und der Zukunft der Bildungseinrichtungen.

Beim nächsten Treffen werden gemeinsame Themen gesammelt und erste Projektideen entwickelt. Es findet statt am Mittwoch, 15. Februar, ab 18.30 Uhr im Backhaus an der Schulstraße. An diesem Abend wird auch Rainer Riemenschneider vom Kreis Minden-Lübbecke Praxisbeispiele aus der Arbeit von anderen Dorfgemeinschaften im Kreisgebiet sowie die Beratungs- und Fördermöglichkeiten vorstellen.

Weitere Informationen im Internet unter www.heimatverein-tengern-huchzen.de.