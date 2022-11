Heimatverein Tengern trotzt der Corona-Pandemie

Auf eine aktive Vereinsarbeit hat Horst Jording, Vorsitzender des Heimatvereins Tengern-Huchzen, bei der Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. „Wir haben trotz der Corona-Pandemie einiges geleistet, sowohl für die Vereinsmitglieder als auch für die Substanz unseres Backhauses“, so Jording. Auch die Mitgliederzahl habe sich in der Zeit sogar erhöht.

Die Backtage in den Jahren 2020 und 2021 konnten zwar unter den Pandemie­bedingungen nicht stattfinden, doch der Start im April und im Juli 2022 sowie der erfolgreiche September-Backtag in Huchzen habe gezeigt, dass das Angebot weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und beliebt sei. „Unsere Gäste sind uns treu geblieben“, so das Fazit des Vorsitzenden. Er bedankte sich auch bei den beiden Vereinsköchen Frank Westerfeld und John Mason sowie bei Hermann Lehrmann als Bäcker: „Sie hatten die Idee, in der Corona-Zeit unsere Mitglieder einmal im Monat mit einem frischen Eintopf und Backhaus-Brot zu versorgen, und das ist bis heute ein Renner.“ Ein Teil der Erlöse dieser Koch- und Back-Aktionen wurde für die Flutopfer sowie für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt.

Möglich wurde das durch den Einbau von größeren Küchengeräten. Auch die Renovierung des Südgiebels sowie die Ausstattung des neuen Anbaus wurde mit vereinten Kräften der Vereinsmitglieder bewerkstelligt. Hinzu kam die Installation der Weihnachtssterne in Tengern sowie die Einrichtung des Trauzimmers. Seit Juli 2022 können sich Paare im Backhaus standesamtlich trauen lassen.

Arbeitskreis zur Dorfentwicklung wird gegründet

Einstimmig verabschiedeten die Mitglieder einen Antrag auf Einrichtung eines Arbeitskreises zur Dorfentwicklung in Tengern. Der Verein lädt seine Mitglieder zu einem Gründungstreffen am Montag, 28. November, um 19 Uhr ins Backhaus ein.

Bei den Vorstandswahlen wurden die Beisitzer Hermann Lehrmann, John Mason und Wolfgang Osthaus in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand sind Ernst-Wilhelm Rahe und Bernhard Servos.

Der traditionelle Weihnachtsbacktag wird wieder am dritten Advent im Backhaus stattfinden.