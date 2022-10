Herausforderung für Gipfelstürmer

Hüllhorst-Bröderhausen

251 Meter hoch ist der Bröderhauser Berg – eine kleine Herausforderung für Wanderer, aber mit Motivation im Gepäck und guten Schuhen an den Füßen kein Problem. Das hat sich auch WB-Mitarbeiterin Sonja Töbing gedacht, als sie die von der ortsansässigen Dorfgemeinschaft erstellte Karte näher betrachtete. Und so geht es an einem sonnigen Herbstsamstag ins nahegelegene Bröderhausen, um vom Dorfgemeinschaftshaus aus den Anstieg in Angriff zu nehmen.

Von Sonja Töbing