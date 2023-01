Wolf in Schnathorster Industriegebiet gesichtet

Hüllhorst-Schnathorst

Der Schnathorster Jagdpächter Peter Dörnte hatte am Wochenende wie gewöhnlich seine Nachtbildkamera im Industriegebiet hinter der Firma Sundermeier am Bredenhop installiert. Als er das Bildmaterial am nächsten Morgen sichtete, traute er jedoch kaum seinen Augen. In die "Fotofalle" war ein ausgewachsener Wolf getappt - am 6. Januar um kurz vor zwei Uhr nachts.

Von Anette Hülsmeier