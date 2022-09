Wettbewerb in Hüllhorst: Das Projekt braucht einen Namen

Worum geht es genau? In der Publikation sind alle Ortsteile der Gemeinde Hüllhorst in unterschiedlichen Perspektiven vertreten. Neben Detailaufnahmen aus verschiedenen Lebensbereichen zählen auch zahlreiche Luftbilder zu den Bestandteilen. Systematisch orientieren sich die Örtlichkeiten an dem Lauf der Sonne.

Die Veröffentlichung wird in gedruckter Form erstellt und allen Haushalten der Gemeinde Hüllhorst kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt durch örtliche Sponsoren. Träger des Projektes und des Ideenwettbewerbes ist der Fremdenverkehrsverein Hüllhorst.

Da ein solches Projekt auch einen Titel erfordert, schreiben die Initiatoren einen Ideenwettbewerb aus. Gesucht wird ein Name/Titel für diese „Bilderreihe Hüllhorst“. Der Slogan darf insgesamt die Länge von maximal 40 Zeichen (weniger ist mehr) nicht überschreiten.

Teilnehmen können alle Personen, die in Hüllhorst ihren ersten Wohnsitz haben oder Schüler einer Hüllhorster Schule sind. Jede/r Teilnehmer/in kann höchstens drei Vorschläge einreichen.

Der Vorschlag ist mit Name und Anschrift des Teilnehmenden zu versehen und per Post an Fremdenverkehrsverein Hüllhorst, Löhner Straße 1, 32609 Hüllhorst, per E-Mail an [email protected] oder als Nachricht über den Instagram-Account „Huellhorster_Bilderreihe“ zu senden. Spätester Einreichungstermin ist am Samstag, 8. Oktober.

Die Teilnehmer erklären sich durch die Abgabe mit der Veröffentlichung und Nutzung ihres Wettbewerbsbeitrages einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Drei Sachpreise gibt es zu gewinnen

Die Entscheidung der Jury, bestehend aus Vertretern der Gesamtschule und des Fremdenverkehrsvereins Hüllhorst, ist nicht anfechtbar. Bewertet werden die eingereichten Vorschläge unter anderem nach Originalität und/oder Idee der Umsetzung des Themas. Die Jury behält sich vor, den Namen/Titel anzupassen und/oder mehrere Vorschläge zu kombinieren.

Es werden insgesamt drei eingereichte Vorschläge mit Sachpreisen honoriert. Der erste Preis ist ein Rundflug mit einem Motorflugzeug über Hüllhorst (Start in Damme), Platz zwei ein hochwertiger Leinwanddruck einer Hüllhorster Luftaufnahme sowie Platz drei ein gerahmtes Hüllhorster Luftbild (die Bilder stammen nach Wunsch jeweils aus einem Ortsteil Hüllhorsts).