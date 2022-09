Hüllhorst hat 640 Solaranlagen

Erkenntnisse über den Energieverbrauch in der Gemeinde lieferte Diplom-Sozialwirt Andreas Steege. Der geschäftsführende Gesellschafter der Target GmbH, Beraterfirma für die Themen Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energieffizienz, skizzierte in seinem Bericht die aktuelle Lage in Hüllhorst. Demnach seien im Jahr 2019 etwa 300.000 Megawattstunden an Energie verbraucht worden, zu fast 50 Prozent vom Wirtschaftssektor. Besonders hoch sei der Energiebedarf der Industrie. Steege nannte stellvertretend einen Produzenten von Dachkeramik.

