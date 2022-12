Hüllhorst hat massive finanzielle Sorgen

Hüllhorst

Die Bürger werden mehr bezahlen müssen, sollte der Hüllhorster Doppelhaushalt 2023/2024 in seiner jetzigen Form verabschiedet werden. Kämmerer Elmar Vielstich brachte am Mittwochabend im Rat in der Ilex-Halle einen erheblich verschlechterten Etat-Entwurf mit erheblichen Defiziten ein. Und: „Er steht unter großen Unsicherheiten“, wie Vielstich bereits Ende Oktober im Gespräch mit dieser Zeitung betont hatte. Anfang des neuen Jahres soll das Zahlenwerk verabschiedet werden.