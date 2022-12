Hüllhorst ist endlich am schnellen Netz

Hüllhorst

Was lange währt, wird endlich gut. Marianne und Bernd Bekemeier waren am Freitag die ersten Nutzer, die am Kastellweg 1 in Hüllhorst an das schnelle Gustav-Glasfasernetz angeschaltet wurden. „Wir freuen uns, dass wir endlich online sind“, sagten sie im Beisein von Bürgermeister Michael Kasche und Ortsvorsteherin Dorothee Eggert beim Lichterfest.

Von Anette Hülsmeier