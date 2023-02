Hüllhorst: Junge Generation engagiert sich im Posaunenchor

Wechsel in der Vorstandsarbeit in Oberbauerschaft

Nach 50 Jahren in ununterbrochener Mitwirkung im Vorstand des Posaunenchores legte Dieter Lückemeier sein Amt als stellvertretenden Vorsitzender in jüngere Hände. Markus Niermann übernimmt.

Die Vorsitzende Annette Ostermeier konnte zahlreichen aktive und passive Mitfglieder bei der Jahreshauptversammlung begrüßen. In ihrem Jahresrückblick erwähnte die Vorsitzende die vielen kirchlichen Festtage, an denen wieder Gottesdienste stattfanden, die der Posaunenchor musikalisch begleiten konnte. Außerdem setzte der Posaunenchor die Tradition des Geburtstagsständchen-Spielens in der Kirchengemeinde Oberbauerschaft fort und bereitete so vielen Jubilaren eine Freude.

Zwei Hochzeiten in den eigenen Reihen

Schöne Anlässe sind natürlich Hochzeiten, besonders wenn Mitglieder des Chores vor den Altar treten: Bei den Trauungen von Frederik und Laura Lückemeier sowie Michael und Christin Büker freuten sich die Bläserinnen und Bläser, den Gottesdienst musikalisch zu begleiten. Ganz besonders hob die Vorsitzende die viele Arbeit und sehr gute Vorbereitung aller Proben und Auftritte hervor, die der Chorleiter Frank Kröger im zurückliegenden Jahr geleistet habe. Bei allen Bläserinnen und Bläsern bedankte sich Annette Ostermeier für ihre ehrenamtliche Mitarbeit bei 86 Einsätzen im vergangenen Jahr. Auch den passiven Mitgliedern dankte sie für ihre Unterstützung.

Vorstandswahlen

In der anschließenden turnusmäßigen Neuwahl des Vorstands wurde Annette Ostermeier als 1. Vorsitzende bestätigt. Die weitere Wahl ergab folgendes Ergebnis: Zum zweiten Vorsitzenden wurde Markus Niermann gewählt, Kassenführer bleibt Andreas Niermann. Zur stellvertretenden Kassenführerin wurde Annegret Kleffmann gewählt, zur Schriftführerin Heike Pries. Stellvertretender Schriftführer ist Andreas Brosend. Zum Ausschuss für den Ausflug gehören Frederik Lückemeier, Dennis Büker und Julia Kleffmann. Zum Kassenprüfer wurde Herbert Steinkamp (neben Günter Heidenreich) gewählt.

Dank an Dieter Lückemeier

Die Vorsitzende bedankte sich insbesondere bei Dieter Lückemeier für seine über 50-jährige Mitwirkung im Vorstand des Posaunenchores, davon 23 Jahre als Kassierer und 25 Jahre als Chorleiter. Ein Dank ging auch an die aus dem Fahrtenteam ausscheidenden Mitglieder Martin Ostermeier und Heike Pries, sowie an Ingrid Rendler als ausscheidende stellvertretende Schriftführerin.

Jahreshöhepunkte

Anschließend ging Annette Ostermeier auf die Terminplanung für das laufende Jahr ein. Als Nächstes stehe der Familiennachmittag am 26. Februar an, bei dem die Laienspieler des Heimatvereins Oberbauerschaft ihr Winterstück aufführen werden. Auch ein Ausflug mit Familien und Freunden sei geplant: am 8. Juni. Des Weiteren wies sie auf den 3. Deutschen Evangelischen Posaunentag (DEPT) in Hamburg hin, der vom 3. bis 5. Mai 2024 stattfinden soll. An dem größten Bläserfest der Welt wollen auch wieder Bläserinnen und Bläser aus Hüllhorst und Oberbauerschaft teilnehmen.

Pastorin Kristina Laabs bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde Oberbauerschaft für die vielen Einsätze des Posaunenchores, denn da stehe sehr viel ehrenamtliches Engagement dahinter. Die Versammlung wurde mit einer Andacht zur Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht“ beendet.