Mobilität auf dem Land bedeutet, ein eigenes Auto zu haben. Ein Führerschein ist selbstverständlich. Doch was passiert, wenn die Fahrtüchtigkeit nachlässt oder die Volljährigkeit noch in weiter Ferne ist?

Sie planen die Gründung eines Vereins, der einen Bürgerbus oder Seniorenfahrdienst in Hüllhorst betreibt: (von links) der Vorsitzende des Arbeitskreises Nils Beinke-Schulte, Bürgermeister Michael Kasche, Fachbereichsleiter „Bürger“ Peter Lücking, Karl-Heinz Kröger, Günter Obermeier, Dorothee Eggert, Ralf Steinmeyer, Hans-Jürgen Fiebig und Reinhard Scheerer.

In großen Städten kein Problem, hier gibt es Busse, Bahnen und Mitfahrgelegenheiten genug. Im ländlichen Bereich braucht es gute Ideen, wie den Bürgerbus oder den Seniorenfahrdienst. Einzelheiten werden im Herbst bei einer Informations-Veranstaltung vorgestellt.

„Beide Konzepte werden momentan in einem interfraktionellen Arbeitskreis diskutiert und später der Öffentlichkeit vorgestellt, in der Hoffnung, eine oder beide Ideen umzusetzen“, teilt Nils Beinke-Schulte, einer der beiden Sprecher des Arbeitskreises „Mobilität“ in Hüllhorst mit.

„ Ein neuer Verein soll entstehen. Vorbilder sind der Seniorenfahrdienst in Stemwede und der Bürgerbus in Hille. “ Ratsherr Nils Beinke-Schulte

Hierfür solle ein neuer Verein entstehen. Vorbilder seien der Seniorenfahrdienst in Stemwede und der Bürgerbus in Hille. „Beide Gemeinden sind mit Hüllhorst gut zu vergleichen, daher möchten wir erstmal ergebnisoffen mit interessierten Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen“, erklärt Ratsherr Nils Beinke-Schulte weiter.

Zusammen mit Karl-Heinz Kröger ist er Sprecher des Arbeitskreises, der sich aus dem Gemeinderat heraus formiert hat und sich zusammen mit den Ortsvorstehern und der Verwaltung um die Planung der Auftaktveranstaltung kümmert.

In einer ersten Arbeitskreissitzung wurden beide Mobilitätskonzepte diskutiert. Günter Obermeier stellte hierzu die Vorteile des Seniorenfahrdienstes vor: „Die Senioren werden vor der Haustür abgeholt und beispielsweise zum Arzt gebracht. Anschließend werden sie wieder nach Hause gefahren. Eine praktische Lösung, die mit wenigen Ehrenamtlichen zu stemmen ist.“

Auch die Bürgerbus-Idee hat ihren Reiz, meint Beinke-Schulte. Weil der Verkehrsbetrieb nicht in der Gemeinde fahre, sondern hauptsächlich hindurch, würde eine Lücke geschlossen. „Der Bürgerbus könnte etwa im Stundentakt seine Kreise durch die Gemeinde ziehen.

Interessierte können sich bereits melden

Somit hätten zum Beispiel die Menschen in Oberbauerschaft regelmäßig die Chance nach Schnathorst zu kommen, um dort einen der großen Linienbusse zu erwischen“, weiß Bürgermeister Michael Kasche, der bereits aus Gesprächen mit dem Verkehrsbetrieb einen möglichen Fahrplan in der Schublade hat. Im Gegensatz zum Seniorenfahrdienst, bei dem übliche Autos zum Einsatz kämen, würde für den Bürgerbus ein geförderter (E-)Bus angeschafft.

Doch für beide Konzepte ist der Einsatz von Ehrenamtlichen gefragt. „Die Veranstaltung ist unsere große und vielleicht einzige Chance, eine oder beide Ideen auf die Straße zu bringen“, sagt Ralf Steinmeyer aus dem Arbeitskreis. Er ergänzt: „Wir drücken die Daumen, dass es klappt und viele Menschen mitmachen.“

Daher sind alle interessierten Hüllhorster aufgerufen, an der Informationsveranstaltung im Herbst teilzunehmen. Hier werden beide Ideen noch einmal von „Praktikern“ vorgestellt. Fragen, zum zeitlichen Aufwand, können gestellt werden. Doch nicht nur Fahrer werden gesucht, sondern auch ein „Lenker“ für den Vorsitz.

Wer nicht nur ein Auto oder einen Bus steuern möchte, sondern auch die Geschicke des Vereins, ist eingeladen, sich bei Peter Lücking (Fachbereichsleiter „Bürger“, E-Mail: [email protected], Telefon 05744/9315310) oder Nils Beinke-Schulte (Vorsitzender des Arbeitskreises, E-Mail: [email protected], Telefon 05744/5127868) zu melden.