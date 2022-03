Hüllhorst: „Moves sammeln und Gutes tun“

Die Aktion läuft am Samstag, 9. April, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10. April, von 9 bis 18 Uhr. Interessierte können an einem oder auch an zwei Tagen kommen, alle Fitness-Geräte benutzen und auch in den Kursen so genannte Moves sammeln. Moves sind Bewegungseinheiten; jede körperliche Aktivität, je nach Intensität und Umfang, wird automatisch von den Sportgeräten digital erfasst.

Sich selbst etwas Gutes zu tun und gleichzeitig jeden der Moves in bares Geld umzuwandeln, das den Menschen, die gerade aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten, zugute kommen wird, ist das erklärte Ziel. „Natürlich darf jeder mitmachen“, versichert Geschäftsführerin Dorothea Kleine. „Und für uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir denjenigen helfen, die auch hier in Hüllhorst Schutz und Zuflucht suchen. Das Geld soll dann die Flüchtlingshilfe sinnvoll einsetzen.“

„ Natürlich brauchen wir jeden Cent. “ Dirk Lefarth, erster Vorsitzender des Vereins „Mitteinander in Hüllhorst“

Dieses Angebot hat der Verein „MITTeinander in Hüllhorst“ gern angenommen und unterstützt die Aktion: „Natürlich brauchen wir jeden Cent und sind dankbar, dass sich Terra Fitness an uns gewandt hat“, so Dirk Lefarth, erster Vorsitzender des Vereins.

Auch die Tanzschule „ADTV Tanzkonzept“ mit Corinna Kopp möchte sich an der Aktion beteiligen. Sie bietet am Samstag, 9. April, im Terra-Fitness-Center Bokwa an. Dies ist ein Mix aus Aerobic, Kickboxen und Capoeira und das perfekte Cardio-Figur-Training. Am Abend findet eine weitere Veranstaltung in ihrer Tanzschule statt, bei der ebenfalls Spenden für „MITTeinander“ und somit für die Ukraine-Hilfe gesammelt werden.

Und so funktioniert die Challenge: Sponsoren suchen, die jeden der Trainingseinheiten in Cent und Euro umwandeln möchten. Natürlich darf das auch von jedem selbst gern übernommen werden.

Formulare zur Teilnahme gibt es im Terra-Fitness-Studio, bei der Gemeinde Hüllhorst und der Volksbank. Weitere Informationen und Einzelheiten zur Aktion „Gesunde Bewegung für ein friedliches Miteinander“ gibt es bei Terra Fitness.