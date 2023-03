Hüllhorst soll zwei weitere Kita-Gruppen erhalten

Hüllhorst

Fakt ist: In der Gemeinde Hüllhorst gibt es weiteren Bedarf an Kindergarten-Plätzen. Der Jugendhilfe-Ausschuss des Kreises Minden-Lübbecke hat dies in seiner Sitzung am 22. Februar festgestellt und bittet das Kreisjugendamt, in Abstimmung mit den Trägern vor Ort zwei weitere Gruppen einzurichten.