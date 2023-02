Hüllhorst: Straßenlampen sollen im Herbst auf LED umgerüstet sein

Selbst investieren statt Mietkauf, kein Lichtplaner, dafür Verzicht auf Förderung, aber schnellere Umsetzung und Ersparnis. Das sind die wichtigsten Eckpunkte, auf die sich die Mitglieder des Infrastrukturausschusses unlängst in Sachen „Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED“ geeinigt haben.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Gremiums sollen 363 Leuchten in den Ortsdurchfahrten, 139 Rad-/Gehwegleuchten und 250 Mastansatzleuchten auf LED umgerüstet werden. Die Variante 1, die der Ausschuss mit seinem Votum empfiehlt, sieht vor, dass die Verwaltung eine Ausschreibung über den Austausch und die Lieferung der Lampen erstellt und die Baubetreuung koordiniert. Die Gesamtinvestition für die Gemeinde beläuft sich auf 409.091 Euro (ohne Förderung). Unterhaltungskosten des Bauhofes sind bei der Berechnung nicht enthalten, diese werden aber durch die Neuanschaffung der Leuchtköpfe in den ersten sieben Jahren gering ausfallen, so die Gemeinde, die die Einsparungen bei den Stromkosten mit 68.250 Euro jährlich beziffert – berechnet nach den aktuellen Strompreisen.