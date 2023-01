Hüllhorst: Tannenbaumaktion mit Rekordergebnis 

Tannenbaumsammelaktion des CVJM in der Gemeinde Hüllhorst: Am Verkehrskreisel in "Hüllhorst City" sind die Freiwilligen fleißig unterwegs, um die ausrangierten Bäume einzusammlen - auf dem Traktor CVJM-Helfer Marc sowie vor dem Traktor (von links) Volker Engelkemeyer, Marleen und Lucy .

Foto: Anette Hülsmeier