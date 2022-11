Hüllhorst-Tengern: TuS ehrt lanjährige Mitglieder

In den Berichten der einzelnen Sparten des Vereins konnte viel Erfreuliches vermeldet werden. Neben zwei Kinderturngruppen, geleitet von Adriana Schloss und Julia Henseler, hat die Tanzgruppe TuS-C’s (Tussies) unter der Leitung von Susanne Schnake weiterhin viel Zulauf, so dass die Gruppe geteilt werden musste. Nachdem sich im letzten Jahr die Seniorenturngruppe auflöste, wurde von Geraldine Sagemüller eine neue Hula-Hoop-Sportgruppe ins Leben gerufen, die ebenfalls so viele Mitglieder hat, dass sie aufgeteilt werden musste.

Im Fußballbereich berichteten die sportlichen Leiter Gerd Hartmann und Christian Meyer zum einen über die Abstiege der 1. und 2. Mannschaft in der letzten Saison, konnten aber gleichzeitig feststellen, dass die neue Spielzeit für beide Mannschaften sehr erfolgreich begonnen hat und sich beide jeweils im oberen Viertel der Tabellen befinden. Dazu liegt die dritte Mannschaft im Soll. Die 4. Mannschaft ist eine Spielgemeinschaft mit der dritten Mannschaft des BW Oberbauerschaft eingetreten. Doch auch trotz dieser neuen Konstellation fällt es oft schwer, genügend Spieler zu finden. Peter Scheding konnte im Jugendbereich den Erfolg des kürzlich errungenen Pokalsiegs der A-Jugend der FSG Hüllhorst vermelden.

Freude bei den Jubilaren: Tom Knicker, Bastian Bartelheimer, Raika Budich, Marco Knicker, Robin Schnake, Stephan Westerfeld und Rico Hüllermeier (von links). Foto:

Andreas Hermeier berichtete aus dem Bereich Badminton. Nach der erzwungenen Coronapause sind nicht alle Spielerinnen und Spieler ins Training zurückgekehrt. Dennoch gab es viele Erfolge, wie zum Beispiel die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft. Er hofft, dass im kommenden Jahr wieder der Flying Pig Cup durchgeführt werden kann.

Tom Knicker 50 Jahre beim TuS

Dank ging vom Vorsitzenden an alle ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter wie auch an seine Vorstandskollegen. Am Ende der Versammlung wurden Robin Schnake und Raika Budich für 25 Jahre Mitgliedschaft, Marco Knicker, Rico Hüllermeier, Bastian Bartelheimer und Stephan Westerfeld für 40 Jahre sowie Tom Knicker für 50 Jahre im TuS Tengern geehrt. Eine besondere Ehrung bekam die kürzlich in Ruhestand gegangene Wirtin des Schützenhauses Renate Kunze. Christian Meyer verlas ein eigens kreiertes Gedicht und übergab einen Blumenstrauß.

Bei den Wahlen wurden Jochen Upheber als 2. Vorsitzender, Michael Knollmann als 1. Geschäftsführer, Peter Scheding als 1. und Timo Scheding als 3. Jugendleiter, Christian Meyer als Leiter Sportanlagen und Peter Scheding als Badminton Fachwart wiedergewählt. Großer Dank für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement ging an die nach langjähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidenden 1. Kassierer Jens Krallmann und 3. Vorsitzenden Sven Wortmann. Beide hatten im Vorfeld bekannt gegeben, nicht erneut zu kandidieren. Als neuer 1. Kassierer wurde einstimmig Sven Stöhr und als neuer 3. Vorsitzender wurde ebenso einstimmig das Tengeraner Urgestein Thorsten Schmidt gewählt. Mit dem traditionellen 50 Liter Fass Freibier wurde der Abend beschlossen.