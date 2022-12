Hüllhorst: Wortmann AG unterstützt heimische Wohltäter

Die Firma Wortmann unterstützt ehrenamtliches Engagement in der Region, und kurz vor Weihnachten passiert das noch einmal in geballter und besonders schöner Form mit einer großen Spende.

Svenja Wortmann, Mitglied des Vorstandes, und Sven Wortmann, Mitglied des Aufsichtsrates, haben dieses Mal die Spenden der Wortmann AG an lokale und regionale karitative Einrichtungen übergeben. Nach zwei Jahren fand die Übergabe wieder in Präsenz in der Unternehmenszentrale in Schnathorst statt. Auch die sechs Hüllhorster Kindergärten erhielten eine Zuwendung von 2000 Euro.

Der Gesamtbetrag lag mit 102.000 Euro in diesem Jahr nochmals höher als in den Jahren zuvor. In Empfang nahmen die Spenden in Höhe von jeweils 10.000 Euro Dr. Klaus-Peter Mellwig für das Herz- und Diabeteszentrum NRW, Georg Droste von der Lebenshilfe Lübbecke, Hermann Gärtner für die Andreas-Gärtner-Stiftung, Ingrid Liebs von der Außenstelle des Weißen Ringes Minden-Lübbecke, Thomas Bouza Behm und Nicole Brinkmann für den Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen, Dr. Uwe Werner und Urte Abbate für das Krankenhaus Lübbecke-Rahden, Prof. Dr. Hansjürgen Piechota für das Johannes-Wesling-Klinikum, Jürgen Obernolte und Bärbel Kloss von der Tafel Lübbecker Land sowie Madline Ponte für die Aktion „Lichtblicke“.

Die angereisten Vertreterinnen und Vertreter aller Spendenempfänger dankten Svenja und Sven Wortmann für ihre großzügige Unterstützung. Sie informierten über ihre geleistete Arbeit zum Wohl bedürftiger Menschen. Svenja Wortmann zeigte sich zufrieden mit den Worten: „Ich bin von dem überzeugt, wofür das Geld eingesetzt wird.“