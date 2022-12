Hüllhorster Gemeinderat spendet an die Tafel

Traditionell trifft sich der Gemeinderat nach seiner letzten Sitzung des Jahres zum gemeinsamen Grünkohlessen. Im Rahmen einer Spendenaktion kamen dabei durch die anwesenden Ratsmitglieder der CDU-Fraktion, der SPD- Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion FWGUHu sowie Vertreter der Verwaltung eine Summe in Höhe von 640 Euro zusammen.

Von diesem Geld wurden Lebensmittel, darunter Nudeln, Reis, Tomatenketchup, Sonnenblumenöl, Cornflakes, Schokolade und Tomaten beschafft, die nunmehr zweckentsprechend den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Tafel übergeben wurden. Die Lübbecker Land Tafel mit ihren sechs Ausgabestellen versorgt regelmäßig Menschen mit Nahrungsmitteln. Dabei sind viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Der Bedarf an Lebensmitteln in den Ausgabestellen der Tafel ist gerade in dieser Zeit besonders hoch. „Umso mehr freuen wir uns, mit dieser Spende einen Beitrag für die Bedürftigen leisten zu können“, sind sich die anwesenden Ratsvertreter einig.