Hüllhorster Grundschulen: Der Grundstein ist gelegt

Hüllhorst

Ein wichtiger Schritt in der Grundschulfrage ist getan. „Vier Jahre hat‘s gedauert, aber jetzt wollen wir in die Zukunft schauen“, sagte Bürgermeister Michael Kasche eingangs des Tagesordnungspunktes „Entwicklung und Planung der Grundschullandschaft“. Der Rat hat die Beschlussempfehlung aus dem Bildungsausschuss mehrheitlich bestätigt: An zwei oder drei Standorten im Gemeindegebiet soll „eine zukünftig moderne, attraktive und gute Grundschule in Hüllhorst“ gewährleistet werden.

Von Kathrin Kröger