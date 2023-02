Hüllhorster Liberale wollen befestigten Radweg am Kanal

Der Weg sei im Kern schon vorhanden und müsse lediglich befestigt werden. Er solle für alle nutzbar sein, auch für Menschen mit Behinderungen und deren Hilfsmittel, die zum größten Teil befestigte Wege benötigten. Ebenso für den Berufstätigen, der somit witterungsunabhängig sicher zur Arbeitsstelle kommen könne, so die FDP.

Hintergrund des Antrags sei, gezielte Maßnahmen zu entwickeln, um Bürgerinteressen zum Einen und nachhaltige Investitionen zum Anderen miteinander zu verknüpfen. Es brauche natur- und ressourcenschonende Verfahren in Industrie und Wirtschaft. Ein Teilbereich betreffe Alternativen in der Mobilität.

In der Antragsbegründung werden unterschiedliche Bereiche angesprochen: "Abhängigkeit von Gas und Öl aus anderen Ländern sowie Einfluss von Kriegen auf Preiserhöhungen sind seit dem Ukraine-Krieg sichtbar geworden. Eine weitere Folge ist die hohe Inflation, deren Verlauf noch nicht vollends absehbar ist. Daraus folgen vielfältige Überlegungen im Ausbau des ÖPNV – Bus- und Bahnverkehr bis hin zu einer vollständigen Mobilitätswende." Besonders für Menschen mit niedrigem Einkommen seien das Fahrrad, das E-Bike oder der E-Scooter eine echte Alternative zum Fahrzeug, in der Freizeit und im Beruf. "Was fehlt, ist ein ausgebautes Wegenetz, um auch den Nutzen im Alltag vollständig zu entfalten", so die FDP.

Vorbild Ems-Dortmund-Kanal

Alexander Bartling beschreibt in der Antragsbegründung seine eigenen Erfahrungen mit solchen Wegen: „Wer wissen möchte, wie so was aussehen kann, sollte einfach mal einen Samstag oder Sonntag vom Geester Wasserspeicher nach Meppen am Ems-Dortmund-Kanal mit dem Rad fahren. Dieser befestigte Radweg am Kanal wird vielschichtig genutzt. Dazu kommt, dass die Straße nicht direkt anschließt und somit mehr Erholung und weniger Gefahr für Verkehrsunfälle gegeben ist.“

"Das Element Wasser zieht Menschen nun mal an und somit gibt es auch im Kreis Minden- Lübbecke Tourismus. In erster Linie durch den Mittellandkanal, angebunden an die Weser sowie dem Wiehengebirge. Der Kern sind Rad- und Wandertouristen an Wochenenden oder auf der Durchreise. Ein befestigter Radweg am Mittellandkanal könnte der Gastronomie und Hotellerie helfen und eventuell sogar neue Arbeitsplätze schaffen", meint Bartling, der auch auf den neu zu errichtenden Fahrradweg an der Ahlsener Straße in Hüllhorst verweist, für den sich die FDP Hüllhorst ebenso stark mache.

Auch hier gebe es neben wirtschaftlichen Argumenten der angesiedelten Gewerbe auch eine echte Chance für die Entwicklung des Tourismus. Es zeichne sich bundesweit der Trend ab, dass aus Kostengründen mehr regionaler Urlaub gemacht werde. Bartling weiter: "Münster zum Beispiel hat gerade 27 Kilometer Radweg am Ems-Dortmund-Kanal fertiggestellt und Hannover plant für 2023, am Mittellandkanal 55 Kilometer zu bauen. Andere Regionen haben längst erkannt, was für ein großes Potenzial ein Ausbau von befestigten Radwegen haben kann.“

Fördermittel sollen frühzeitig abgeschöpft werden

Es müssten demnach mehr Investitionen in die Infrastruktur folgen, wofür es in Bund und Land NRW riesige Fördertöpfe gebe. "Es wird Aufgabe auch des Mühlenkreises sein, diese Fördermittel frühzeitig abzuschöpfen. Denn hier gilt 'der frühe Vogel fängt den Wurm', da die wirklich großen Fördertöpfe vorerst bis Ende 2023 befristet sind", sagen die Liberalen. Tobias Lenz (FDP Hüllhorst) spricht von "gut investierten öffentlichen Mitteln".

Aus vielen Ortsverbänden und von Kreisvertretern der FDP sei großes Interesse an dieser Idee aufgekommen, teilt die Hüllhorster FDP mit. Frank Schäffler (Kreisvorsitzender und MdB) wolle sich über seine Mandate für eine wohlwollende Prüfung der Umsetzung im Kreis stark machen.

FDP hofft auf Unterstützung der anderen Fraktionen

Nun sei der Kreis Minden-Lübbecke gefragt. "Wir bauen auf die Unterstützung der anderen Fraktionen im Kreistag", erklärt Andreas Sand (Vorsitzender der FDP Hüllhorst), "denn wenn man auch regional die ökologische Wende möchte, muss man auch bereit sein, es anzugehen. Dieser Antrag ist umweltfreundlich, sozial und gibt durch das Abschöpfen von großen Fördertöpfen in Land und Bund, den Menschen im Kreis Minden Lübbecke etwas zurück."

Ab jetzt liege es bei der Kreis-FDP und dem Kreistag, die nötigen Weichen zu einer erfolgreichen Umsetzung zu stellen. Die Hüllhorster Liberalen würden sich weiterhin für den Ausbau nachhaltiger Mobilität einsetzen, ob in der eigenen Gemeinde oder in Kooperation mit anderen Ortsverbänden.