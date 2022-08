Die drei Angeklagten sollen die aus Osteuropa illegal eingeführten Tabakwaren auf dem deutschen Schwarzmarkt vertrieben haben. Die 55 und 49 Jahre alten Männer aus Hüllhorst und der 38-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld sind der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei angeklagt: Sie sollen zwischen August 2020 und November 2021 mit den Zigaretten gehandelt haben, die nicht nur nicht versteuert, zum großen Teil sogar in gefälschten Verpackungen aus Polen und den Niederlanden geliefert wurden. Sie bedienten sich dazu diverser Lagermöglichkeiten, unter anderem in Bünde und später in Detmold.

