Hüllhorst

Die derzeit äußerst schwierigen Zeiten schlagen sich auch an der Börse nieder. „Es gibt viel Unsicherheit an den Märkten, aber unsere Kunden halten durch und gehen nicht raus aus Anlageformen wie Aktien und Fonds“, sagen die Vorstände Frank Rohs und Detlev Priehs von der Volksbank Schnathorst. Sich in Geduld zu üben, raten die beiden Fachleute generell den Anlegern. Beim Pressegespräch in der Hüllhorster Filiale ziehen sie eine „sehr zufriedenstellende“ Bilanz für das Jahr 2021 angesichts schwieriger Rahmenbedingungen durch Niedrigzinsumfeld, Gesetzesauflagen und Pandemie.

Von Kathrin Kröger