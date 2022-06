Der Weg für ein Trauzimmer in Tengern ist frei – Anfang Juli soll alles fertiggestellt sein

Hüllhorst-Tengern

Heiraten in stilvollem und historischem Ambiente wird in Tengern bald möglich sein. Denn der Weg für ein Trauzimmer im 2019 erstellten Anbau des Backhauses an der Schulstraße ist im Gemeindeentwicklungs- und Umweltausschuss frei gemacht worden.

Von Sonja Töbing